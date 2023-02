Cecchinato-Bagnis oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Santiago 2023 (Di martedì 28 febbraio 2023) Marco Cecchinato sfiderà Facundo Bagnis nel primo turno dell’ATP 250 di Santiago 2023, in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Finora una trasferta sudamericana non indimenticabile per l’esperto tennista siciliano, che dopo dopo il ritiro negli ottavi di Cordoba ha dovuto rinunciare al torneo di Buenos Aires e poi a Rio è stato estromesso all’esordio nelle qualificazioni. Nel primo torneo argentino era riuscito ad avere la meglio in due set proprio su colui che sarà l’avversario odierno, contro il quale però aveva perso i precedenti tre scontri diretti. Si preannuncia quindi un incontro tutt’altro che semplice per il nostro, che proverà a racimolare punti preziosi per rimanere nei primi 100. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Cecchinato e Bagnis scenderanno in campo ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Marcosfiderà Facundonel primo turno dell’ATP 250 di, in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Finora una trasferta sudamericana non indimenticabile per l’esperto tennista siciliano, che dopo dopo il ritiro negli ottavi di Cordoba ha dovuto rinunciare al torneo di Buenos Aires e poi a Rio è stato estromesso all’esordio nelle qualificazioni. Nel primo torneo argentino era riuscito ad avere la meglio in due set proprio su colui che sarà l’avversario odierno, contro il quale però aveva perso i precedenti tre scontri diretti. Si preannuncia quindi un incontro tutt’altro che semplice per il nostro, che proverà a racimolare punti preziosi per rimanere nei primi 100. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo ...

