Castellammare: niente citofono e l'ambulanza se ne va, cinque indagati per la morte di Sergio (Di martedì 28 febbraio 2023) Non è stato soccorso, nonostante l?ambulanza fosse arrivata sotto casa, ed è morto: ci sono cinque indagati tra medici e infermieri del 118, tornati indietro perché il... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 febbraio 2023) Non è stato soccorso, nonostante l?fosse arrivata sotto casa, ed è morto: ci sonotra medici e infermieri del 118, tornati indietro perché il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mv82083974 : RT @cronaca_di_ieri: 24/02/23 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - Niente citofono, l'ambulanza se ne va: trovato morto in casa. Sergio Aiello,… - Teresatherry0 : RT @cronaca_di_ieri: 24/02/23 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - Niente citofono, l'ambulanza se ne va: trovato morto in casa. Sergio Aiello,… - italiano1061975 : RT @cronaca_di_ieri: 24/02/23 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - Niente citofono, l'ambulanza se ne va: trovato morto in casa. Sergio Aiello,… - PaperinikEdonna : RT @cronaca_di_ieri: 24/02/23 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - Niente citofono, l'ambulanza se ne va: trovato morto in casa. Sergio Aiello,… - Barbara11R : RT @cronaca_di_ieri: 24/02/23 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - Niente citofono, l'ambulanza se ne va: trovato morto in casa. Sergio Aiello,… -