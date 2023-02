Casoria Campo Rom: controlli dei carabinieri (Di martedì 28 febbraio 2023) controlli dei carabinieri nel Campo Rom di Casoria, censite 110 persone di cui 49 minori. 12 veicoli sequestrati A Casoria, in località Cantariello, i carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato un servizio ad “alto impatto” nel Campo rom di via San Salvatore. Ingente il dispositivo impiegato che ha visto il supporto anche delle altre compagnie carabinieri del Gruppo di Castello di Cisterna e dei carabinieri Forestali di Napoli, oltre che degli agenti della locale polizia municipale e di personale dei servizi sociali del comune di Casoria. Il servizio a largo raggio ha permesso di censire e identificare gli occupanti verificando anche le loro condizioni di salute soprattutto per quanto riguarda i ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 28 febbraio 2023)deinelRom di, censite 110 persone di cui 49 minori. 12 veicoli sequestrati A, in località Cantariello, idella locale Compagnia hanno effettuato un servizio ad “alto impatto” nelrom di via San Salvatore. Ingente il dispositivo impiegato che ha visto il supporto anche delle altre compagniedel Gruppo di Castello di Cisterna e deiForestali di Napoli, oltre che degli agenti della locale polizia municipale e di personale dei servizi sociali del comune di. Il servizio a largo raggio ha permesso di censire e identificare gli occupanti verificando anche le loro condizioni di salute soprattutto per quanto riguarda i ...

