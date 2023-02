Caso Salvini Rackete | negata l’autorizzazione a procedere contro il ministro

(Di martedì 28 febbraio 2023) Aveva postato delle frasila comandante della Sea Watch Carola, ma, in quanto senatore,potrebbe non rispondere di quelle opinioni espresse. Oggi la Giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato ha negato con 10 voti favorevoli, di Lega, Fdi e Fi, 3 contrari (2 del Pd e 1 del M5S) e due astenuti, Ivan Scalfarotto di Iv-Az e Ilaria Cucchi (Avs)il leader della Lega Matteoimputato di diffamazione a Milano. Nell’estate del 2019, sui social dila comandante della Sea Watch 3 venne appellata come «zecca tedesca», «complice degli scafisti e trafficanti» e «sbruffoncella». Il processo milanese era stato interrotto lo scorso giugno, in attesa dell’accoglimento della questione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComandanteLupo : Caso Rackete, la Giunta del Senato nega l’autorizzazione a procedere contro Salvini. Ma chi lo avrebbe mai detto. Che strano. - Miti_Vigliero : Salvini, giunta Senato nega autorizzazione a procedere sul caso Rackete - vivereitalia : Caso Rackete, Giunta Senato nega autorizzazione a procedere contro Salvini - Gazzettino : #salvini, giunta Senato nega autorizzazione a procedere sul caso Rackete - FrancoScarsell2 : ++++MIGRANTI++++ LA GIUNTA DEL SENATO NEGA L’AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO SALVINI SUL CASO RACKETE. -

Aveva postato delle frasi contro la comandante della Sea Watch Carola Rackete. Ma, in quanto senatore, Salvini potrebbe non rispondere di quelle opinioni espresse. Oggi la Giunta per le Elezioni e le.Attraverso la relazione del senatore Meinhard Durnwalder, che è il relatore del caso e chiede di fatto di negare l'autorizzazione, la Giunta dovrà valutare se quelle dichiarazioni siano o meno coperte ...