Caso Robinho: via libera per scontare la condanna a 9 anni di carcere in Brasile (Di martedì 28 febbraio 2023) La Procura federale brasiliana ha espresso parere positivo per un processo in cui si esamini la richiesta presentata dall'Italia riguardante la possibilità che l'ex calciatore Robinho sconti nel suo Paese i nove anni di carcere a cui è stato condannato per stupro da un tribunale di Milano. Da un documento della Procura pervenuto al portale L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

