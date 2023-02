(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Laper le Elezioni e le Immunità delhato con 10 voti favorevoli, di Lega, Fdi e Fi, 3 contrari (2 del Pd e 1 del M5S) e due astenuti, Ivan Scalfarotto di Iv-Az e Ilaria Cucchi (Avs), l’il leader della Lega Matteoimputato di diffamazione a Milano. Iri, guidati dal presidente Dario Franceschini, oggi assente, erano chiamati a decidere se le frasi postate sui social dall’allora ministro dell’Interno, rivolte a Carola, comandante della Sea Watch 3, la nave della Ong tedesca impegnata nel Mediterraneo nel soccorso dei migranti, attengono o no alla sfera dell’insindacabilità di cui gode in qualità dire. Nell’estate del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Caso Rackete, Giunta Senato nega autorizzazione a procedere contro Salvini - ilmessaggeroit : #salvini, giunta Senato nega autorizzazione a procedere sul caso Rackete - fisco24_info : Caso Rackete, Giunta Senato nega autorizzazione a procedere contro Salvini: (Adnkronos) - Il leader della Lega è im… - fisco24_info : Migranti: giunta nega l'autorizzazione contro Salvini: Sul caso delle dichiarazioni su Carola Rackete - SimoneDC75 : @RossettiFabioFI @davcarretta Infatti occorre coordinare gli art. 10, 11 e 117 Cost. con i trattati int. ratificati… -

I senatori, guidati dal presidente Dario Franceschini, oggi assente, erano chiamati a decidere se le frasi postate sui social dall'allora ministro dell'Interno, rivolte a Carola, comandante ...... non ala Schlein nel 2008 partecipò come volontaria nell'ultimo periodo della campagna ... È del 3 ottobre 2019 il suo endorsement a Carolasull'immigrazione: "Ha ragione Carola. ...Uncitato dalla stessa giudice Acagnino che riporta uno stralcio della sentenza che ha assolto, ricordando come "una nave in mare che presta assistenza non costituisce 'luogo sicuro', se ...

Caso Rackete, Giunta Senato nega autorizzazione a procedere ... Adnkronos

Aveva postato delle frasi contro la comandante della Sea Watch Carola Rackete. Ma, in quanto senatore, Salvini potrebbe non rispondere di quelle opinioni espresse. Oggi la Giunta per le Elezioni e le.(Adnkronos) - La Giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato ha negato con 10 voti favorevoli, di Lega, Fdi e Fi, 3 contrari (2 del Pd e 1 del M5S) e due astenuti, Ivan Scalfarotto di Iv-Az e Ilar ...