Caso Orlandi, il governo stoppa la Commissione d'inchiesta: opposizione sorpresa (Di martedì 28 febbraio 2023) Il governo Meloni ha chiesto di rimandare l'istituzione della Commisione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e Simonetta Cesaroni, per ulteriori approfondimenti. Le ... Leggi su globalist (Di martedì 28 febbraio 2023) IlMeloni ha chiesto di rimandare l'istituzione della Commisione d'sulla scomparsa di Emanuela, Mirella Gregori e Simonetta Cesaroni, per ulteriori approfondimenti. Le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ISgalambro : RT @PagellaPolitica: ?? Alla Camera il governo ha deciso di sospendere l’esame della proposta di legge per istituire una commissione d’inchi… - PagellaPolitica : ?? Alla Camera il governo ha deciso di sospendere l’esame della proposta di legge per istituire una commissione d’in… - globalistIT : - AGiambart : Caso Emanuela Orlandi, il governo ha chiesto di bloccare la commissione parlamentare - DomaniGiornale : L’esecutivo ha chiesto di sospendere l’esame del disegno di legge istitutivo della bicamerale per «ulteriori approf… -