Caso Orlandi-Gregori-Cesaroni: stop dal Governo alla Commissione d'inchiesta (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Caso Emanuela Orlandi fa ancora paura dopo 40 anni. Ma non soltanto in Vaticano: anche in Italia. Lo dimostra il fatto che, senza ragioni apparenti, il Governo Meloni, attraverso il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, ha chiesto e ottenuto dal Parlamento il rinvio dell'attesa votazione in Commissione Affari costituzionali. I membri della Commissione avrebbero dovuto sancire il via libera alla proposta di legge per istituire una Bicamerale di inchiesta sui casi Orlandi-Gregori-Cesaroni. Se ne riparla invece a marzo. Molteni ha detto che al Governo servono non meglio precisati "approfondimenti". Da sinistra: Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e Simonetta ...

