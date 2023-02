Casella di posta elettronica delle scuole deve essere sempre funzionante per garantire la privacy dei dati personali (Di martedì 28 febbraio 2023) La posta elettronica deve essere sempre funzionante per garantire la privacy dei dati personali. Questo è stato affermato dal Garante della privacy del Belgio in una pronuncia (provvedimento n. 6 del 2 febbraio 2023), che le scuole sono tenute a seguire fornendo appropriate istruzioni al personale docente e non docente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 febbraio 2023) Laperladei. Questo è stato affermato dal Garante delladel Belgio in una pronuncia (provvedimento n. 6 del 2 febbraio 2023), che lesono tenute a seguire fornendo appropriate istruzioni al personale docente e non docente. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Casella di posta elettronica delle scuole deve sempre funzionante per garantire la privacy dei dati personali - SuperGaietta : ma ho seriamente scritto 'casella di posta elettronica'? ma ho 50 anni? scusate ho sonno - SuperGaietta : ma la mia casella di posta elettronica che di botto mi dice che ho usato il 207% dello spazio disponibile? poteva p… - ed_help : @T0n1r3nt Ciao, puoi proporre progetti di street art sulle nostre cabine scrivendo alla casella di posta dedicata:… - xavan_hack : Se hai problemi con la tua casella di posta di accesso ora per aiuto e guida su come recuperare il tuo account… -