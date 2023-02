Casalnuovo | nuovo comandante e 22 agenti alla Polizia Municipale

(Di martedì 28 febbraio 2023) Primo giorno di servizio adi Napoli per ildellaLocale, dott. Pasquale Pugliese. Ad accoglierlo il sindaco, Massimo Pelliccia, unitamente all’intera amministrazione comunale. Ilè nato a Napoli il 3 dicembre del 1983. E’ dipendente di ruolo del Comune di Benevento ma nell’ultimo periodo è stato alle dipendenze L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... newsdinapoli : Casalnuovo, Pugliese nuovo comandante della Polizia locale. Pelliccia: “Porteremo a casa importanti risultati per l… - napolicittametr : Metronapoli - #Casalnuovo, Pugliese nuovo comandante della Polizia locale -

... in linea con ildettato costituzionale, nonché alle attività generalizzate di controllo del ... Nell'area metropolitana di Napoli è opportuno segnalare il sequestro, a, nei sotterranei ...ha un parco intitolato a Pino Daniele, come anche il murales. Ha una statua di Totò dal ... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dalservizio di Google, se vuoi essere sempre ...Ricordiamo come tifosi, curiosi e sindaci di tanti paesi tra cui Afragola,, Grangnano, ...ma finora alcuna decisione è stata presa CalcioNapoli24.it è stato selezionato dalservizio di ...

Casalnuovo: nuovo comandante della polizia Nano TV

Dovranno rispondere di danneggiamento e tentata truffa Giancarlo Russo, 41enne di Casalnuovo, e una donna di 37. I due sono stati sorpresi dai carabinieri mentre mettevano in atto la cosiddetta ...CASALNUOVO DI NAPOLI. Ciclista muore nell’ impatto con un ... eppure abbiamo continuato a migliorarci, a studiare nuove rubriche e trasmissioni per la nostra webtv (che trasmette per ora sulla nostra ...