Casalino torna in Tv | lo scivolone su Baudelaire e il retroscena sul posto sfumato in Parlamento | «L’ho fatto per Conte» – Il video

(Di martedì 28 febbraio 2023) Vita privata, passioni politiche, influenze letterarie. Dopo essere scomparso dai riflettori, Roccoparla senza freni. Il responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle è uno degli ospiti della puntata di questa sera 28 febbraio di Belve, la trasmissione di «interviste graffianti» condotta dalla giornalista Francesca Fagnani su Rai2. «Originariamente ero di sinistra, anzi di Rifondazione Comunista per la precisione, vicino a Fausto Bertinotti, poi vicino ai Ds e dieci anni dopo nasce il M5S e divento 100% grillino», raccontaripercorrendo il suo avvicinamento alla politica. Poi, il suo rapporto personale con l’ex premier Giuseppe: «Quanto mi deve? Parte della mia vanità direbbe che ci sono io dietro ma non è così. La mia capacità è valorizzare le caratteristiche di una persona. Sicuramente, nella prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enrico_Casalino : RT @tomasomontanari: Una squadraccia fascista (anche con adulti) picchia i ragazzi del collettivo del Liceo Michelangiolo a Firenze, staman… -

Tra gli ospiti di questa sera Rocco, Carolina Crescentini e Massimo Giletti . Quest'ultimoin Rai e racconta che la chiusura del suo progamma 'L'Arena' (e la conseguente uscita dalla ...... Adnkronos Roccoè tornato. Dopo un periodo passato sottotraccia, l'ex portavoce del Giuseppe Conte presidente del Consiglio, oggi responsabile della comunicazione del M5S,a parlare ...Poi ho detto quella sciocchezza, che mi sarebbe piaciuto Paolo Sorrentino come regista, e si sono offesi tutti, non mi hanno più rivolto la parola", rivela. "Ho fatto fatica ad accettarmi ...

Casalino torna in Tv, lo scivolone su Baudelaire e il retroscena sul ... Open

Dopo la promozione in prima serata, Francesca Fagnani torna su Rai 2 con una nuova puntata di Belve. Tra gli ospiti di questa sera Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo ...Stasera 28 febbraio 2023 in prima serata su Rai 2 Belve mostra l’intervista di Francesca Fagnani a Rocco Casalino, l’odio verso suo padre. Ex gieffino, giornalista esperto di politica ha parlato senza ...