Casalino: "La mia candidatura alle politiche col M5s? Sono pentito di non aver partecipato. Ero di sinistra, poi sono diventato grillino" (Di martedì 28 febbraio 2023) Rocco Casalino si è "pentito" di non essersi candidato alle elezioni politiche del 2018. Il responsabile della comunicazione del Movimento 5 stelle torna in televisione e, intervistato da Francesca Fagnani per "Belve" in onda questa sera su Rai2, ha parlato della sua mancata discesa in campo. "sono pentito di non aver partecipato". E incalzato sui motivi della rinuncia, ha replicato: "L'ho fatto per il bene di Conte e del Movimento. Ma mi sono pentito. Conte mi ha detto scegli tu, ma è meglio se resti nella comunicazione". Alla vigilia delle elezioni si era diffusa la voce che Casalino volesse tentare la candidatura, ma all'ultimo cambiò idea per ...

