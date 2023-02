Casalino: “Errore non candidarmi ma lo farò – ho fatto sesso con centinaia di donne” (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Rocco Casalino è tornato. Dopo un periodo passato sottotraccia, l’ex portavoce del Giuseppe Conte presidente del Consiglio, oggi responsabile della comunicazione del M5S, torna a parlare di sé e del Movimento. Nel frattempo ha pubblicato un libro, “Il portavoce”, che dovrebbe diventare un film, anche se il progetto al momento sembra aver subito uno stop. Ma se negli ultimi tempi Casalino sembrava aver optato per le retrovie, tanto da aver rinunciato a candidarsi, ora annuncia che alla prossima tornata elettorale lo farà. “La prossima volta mi candido, se mi sarà offerta l’opportunità”, dice intervistato da Francesca Fagnani, registrando la puntata di ‘Belve’ in onda stasera su Rai 2. Poi, la seconda rivelazione della serata: “ho fatto sesso con centinaia di donne”. Ma ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Roccoè tornato. Dopo un periodo passato sottotraccia, l’ex portavoce del Giuseppe Conte presidente del Consiglio, oggi responsabile della comunicazione del M5S, torna a parlare di sé e del Movimento. Nel frattempo ha pubblicato un libro, “Il portavoce”, che dovrebbe diventare un film, anche se il progetto al momento sembra aver subito uno stop. Ma se negli ultimi tempisembrava aver optato per le retrovie, tanto da aver rinunciato a candidarsi, ora annuncia che alla prossima tornata elettorale lo farà. “La prossima volta mi candido, se mi sarà offerta l’opportunità”, dice intervistato da Francesca Fagnani, registrando la puntata di ‘Belve’ in onda stasera su Rai 2. Poi, la seconda rivelazione della serata: “hocondi”. Ma ...

