Casalino a Belve | ' Ho fatto di tutto per essere etero Sesso con centinaia di donne' - Magazine

(Di martedì 28 febbraio 2023) 'Non dimentico la violenza di mio padre'. E sulla politica: 'Pentito di non essermi candidato. Conte non mi ha abbandonato'. Lo scivolone su ...

Rocco: 'Mio padre faceva giochini per vedere se ero gay. Volevo essere etero e ho fatto sesso con centinaia di donne' Il contratto Mediaset sfumato A proposito di un possibile ...Così Rocco, già portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte, ha parlato della sua mancata candidatura alle elezioni politiche, in un'intervista concessa al programma "", in onda su Rai 2. ...Rocco: 'Ho fatto sesso con centinaia di donne. Mio padre Un violento. Ecco cosa ho insegnato a Conte', la puntata di martedì 28 febbraio: ospiti Rocco, Massimo ...

Casalino a Belve: «Pentito di non essermi candidato. L’ho fatto per Conte» Corriere TV

Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle, è ospite questa sera di Francesca Fagnani a Belve. L’ex portavoce del premier si confida in una lunga intervista, dal suo ..."Non dimentico la violenza di mio padre". E sulla politica: "Pentito di non essermi candidato. Conte non mi ha abbandonato". Lo scivolone su Baudelaire ...