Cartelle, la svolta "cortesia" del Fisco: sarà obbligatorio rispondere a chi non vuole pagare (Di martedì 28 febbraio 2023) Migliorare i rapporti tra il Fisco e i contribuenti. Evitando, quanto più possibile, che le dispute arrivino davanti ai giudici tributari. La riforma fiscale alla quale sta lavorando il vice... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 febbraio 2023) Migliorare i rapporti tra ile i contribuenti. Evitando, quanto più possibile, che le dispute arrivino davanti ai giudici tributari. La riforma fiscale alla quale sta lavorando il vice...

