“Carola Rackete zecca tedesca”, il Senato si schiera con Salvini: la Giunta per le Immunità nega l’autorizzazione a procedere (Di martedì 28 febbraio 2023) “zecca tedesca“, “complice degli scafisti e trafficanti” e “sbruffoncella“. Sono alcuni degli appellativi che, nell’estate del 2019, Matteo Salvini aveva rivolto a Carola Rakete. La comandante della Sea Watch 3 aveva denunciato l’allora ministro dell’Interno per diffamazione. Oggi, però, la Giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato ha negato l’autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. A favore di Salvini hanno votato in dieci: i Senatori del Carroccio, di Fdi e di Forza Italia, con tre voti contrari (due del Pd e 1 del M5s) e due astenuti, il renziano Ivan Scalfarotto e Ilaria Cucchi dell’alleanza Verdi-Sinistra. I Senatori, guidati dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) ““, “complice degli scafisti e trafficanti” e “sbruffoncella“. Sono alcuni degli appellativi che, nell’estate del 2019, Matteoaveva rivolto aRakete. La comandante della Sea Watch 3 aveva denunciato l’allora ministro dell’Interno per diffamazione. Oggi, però, laper le Elezioni e ledelhatonei confronti del leader della Lega. A favore dihanno votato in dieci: iri del Carroccio, di Fdi e di Forza Italia, con tre voti contrari (due del Pd e 1 del M5s) e due astenuti, il renziano Ivan Scalfarotto e Ilaria Cucchi dell’alleanza Verdi-Sinistra. Iri, guidati dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Migranti, la Giunta delle elezioni e immunità del #Senato nega la richiesta di autorizzazione a procedere nei confr… - Agenzia_Ansa : La Giunta delle elezioni e immunità del Senato ha negato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti d… - RaiNews : I senatori erano chiamati a decidere se le frasi postate sui social dall'allora ministro dell'Interno #Salvini, riv… - dagando : RT @Marco_dreams: La Giunta per le immunità del Senato ha negato l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per l’accusa di diffama… - augustodpau : La Giunta per le immunità del Senato ha negato l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per l’accusa di d… -