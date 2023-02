Carola Rackete | Salvini si nasconde dietro l' immunità per non andare a processo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Migranti, la Giunta delle elezioni e immunità del #Senato nega la richiesta di autorizzazione a procedere nei confr… - Agenzia_Ansa : La Giunta delle elezioni e immunità del Senato ha negato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti d… - Gianfroma : RT @RaiNews: I senatori erano chiamati a decidere se le frasi postate sui social dall'allora ministro dell'Interno #Salvini, rivolte a Caro… - x810990 : RT @Libero_official: Il Senato nega l'autorizzazione a procedere contro Matteo #Salvini per le frasi contro Carola #Rackete 'zecca tedesca'… - Pattj11 : RT @Agenzia_Ansa: La Giunta delle elezioni e immunità del Senato ha negato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matt… -

Il leader della Lega era oggetto di una azione legale per diffamazione da parte della comandante della nave Sea Watch,, responsabile di un soccorso di migranti nel Mediterraneo e di un ...... che ha negato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno per le opinioni espresse su, all'epoca dei fatti comandante della Sea Watch 3, la ...Autorizzazione negata . Salvini non andrà a processo per le opinioni espresse su. Con 10 voti favorevoli, di Lega, Fdi e Fi, 3 contrari (2 del Pd e 1 del M5s) e due astenuti, Ivan Scalfarotto di Iv - Az e Ilaria Cucchi (Avs), la Giunta per le elezioni e le immunità ...

La Giunta per le immunità del Senato ha negato l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per l’accusa di diffamazione nei confronti di Carola Rackete Il Post

Matteo Salvini non andrà a processo per le opinioni espresse su Carola Rackete, all’epoca dei fatti comandante della Sea Watch 3, la nave Ong tedesca impegnata nei soccorsi di migranti. La Giunta ...Caso Rackete - Salvini, la giunta delle elezioni e immunità del Senato ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno.