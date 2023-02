Caressa | “Ma cosa vuol dire possesso palla?” scontro in diretta Sky con Bucciantini

Leggi su napolipiu

(Di martedì 28 febbraio 2023)intta Sky tra Fabioe Marco, i due discutono deltra le varie squadre in Europa. Dibattito acceso a Sky Sport con Bucciatini eche durante Sky Calcio Show, si scontrano verbalmente. Il motivo del contendere è il concetto diche pernon ha un vero e proprio valore specifico. Durante la trasmissione in onda su Skystava mettendo in risalto il fatto che le squadre con piùin Europa, poi sono anche quelle che dominano la partita e segnano di più. Tra queste c’è anche il Napoli, che fa proprio del, una delle sue armi ...