Caressa Bucciantini, lite tra i due al Club: «Dimmi cosa significa» (Di martedì 28 febbraio 2023) Caressa Bucciantini, momenti di alta tensione tra i due durante Sky Calcio Club: ecco che cosa è successo Durante la trasmissione Sky Calcio Club, nell'analizzare i dati del possesso palla del match Milan-Atalanta di Serie A, Fabio Caressa e Marco Bucciantini si sono resi protagonisti di una piccola lite per una divergenza di opioni. «Quella è una statistica inutile» ha iniziato Caressa, ottenendo una risposa non favorevole al suo pensiero. Il conduttore ha quindi ripreso in mano la situazione dicendo: «Il possesso palla non vuol dire niente, è una statistica che non esiste. Ti spiego anche il perché: quando io passo la palla a lui, di chi è la palla? Mentre il pallone va a lui, di chi è la palla, è mia? No. Quindi, il possesso ...

