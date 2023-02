Carenza di infermieri, Volpe: “Chiederemo l’invio degli ispettori del ministero” (Di martedì 28 febbraio 2023) Vista la Carenza di personale nella ASL Taranto e l’assenza di risposte da parte della Regione Puglia, rappresenterò al Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillaci, la necessità di una ispezione urgente da parte del ministero per analizzare lo stato degli organici di infermieri e OSS – è questa la dura presa di posizione del Presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Taranto, Dott. Pierpaolo Volpe. La ASL Taranto si regge oggi sul lavoro straordinario degli operatori sanitari a causa di una non corretta determinazione dei fabbisogni di personale negli ultimi anni e dell’apertura di nuovi servizi e strutture ad invarianza di personale. È stato inaugurato l’Ospedale di Comunità a Massafra, ma con quale personale? Gli standard ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 28 febbraio 2023) Vista ladi personale nella ASL Taranto e l’assenza di risposte da parte della Regione Puglia, rappresenterò al Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillaci, la necessità di una ispezione urgente da parte delper analizzare lo statoorganici die OSS – è questa la dura presa di posizione del Presidente dell’Ordine delle Professionistiche della Provincia di Taranto, Dott. Pierpaolo. La ASL Taranto si regge oggi sul lavoro straordinariooperatori sanitari a causa di una non corretta determinazione dei fabbisogni di personale negli ultimi anni e dell’apertura di nuovi servizi e strutture ad invarianza di personale. È stato inaugurato l’Ospedale di Comunità a Massafra, ma con quale personale? Gli standard ...

