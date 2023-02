Carburanti, lieve calo per prezzi benzina e gasolio oggi (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nonostante il secondo rialzo consecutivo delle quotazioni internazionali del gasolio, risultano questa mattina ancora in lieve calo le medie nazionali dei prezzi di benzina e diesel praticati alla pompa. Il metano scende sotto 1,9 euro/kg per la prima volta da fine giugno. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, però, questa mattina Eni ha aumentato di 0,5 centesimi al litro i prezzi consigliati del Gpl. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,857 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,859, pompe bianche ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nonostante il secondo rialzo consecutivo delle quotazioni internazionali del, risultano questa mattina ancora inle medie nazionali deidie diesel praticati alla pompa. Il metano scende sotto 1,9 euro/kg per la prima volta da fine giugno. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, però, questa mattina Eni ha aumentato di 0,5 centesimi al litro iconsigliati del Gpl. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,857 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,859, pompe bianche ...

