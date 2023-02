Caos a Mosca, pioggia di droni sulle città russe. Putin: “Fermate i sabotatori” (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb – C’era una volta l’operazione militare speciale, infelice ed effimera definizione eufemistica. Un anno dopo l’inizio della guerra, divenuta tale anche nella propaganda di Mosca, la Russia è impantanata in Ucraina e oggi si è svegliata bersagliata in casa da una raffica di droni. Il territorio russo, nelle ultimi ore, è stato difatti colpito in diverse città, in una dinamica ancora tutta da chiarire. Raffica di droni sulle città russe Nella regione di Krasnodar è andata a fuoco una raffineria del colosso russo Rosneft, con le autorità russe che hanno affermato di aver abbattuto due droni ucraini. A San Pietroburgo è stato chiuso lo spazio aereo per un raggio di 200 km a causa di un oggetto non identificato, probabilmente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb – C’era una volta l’operazione militare speciale, infelice ed effimera definizione eufemistica. Un anno dopo l’inizio della guerra, divenuta tale anche nella propaganda di, la Russia è impantanata in Ucraina e oggi si è svegliata bersagliata in casa da una raffica di. Il territorio russo, nelle ultimi ore, è stato difatti colpito in diverse, in una dinamica ancora tutta da chiarire. Raffica diNella regione di Krasnodar è andata a fuoco una raffineria del colosso russo Rosneft, con le autoritàche hanno affermato di aver abbattuto dueucraini. A San Pietroburgo è stato chiuso lo spazio aereo per un raggio di 200 km a causa di un oggetto non identificato, probabilmente ...

