Canovi: «Il Motta allenatore rispecchia il calciatore! Inter? Ancora presto» (Di martedì 28 febbraio 2023) L’avvocato Dario Canovi ha parlato di Thiago Motta. Il procuratore dell’attuale allenatore del Bologna commenta l’operato del suo assistito e delle voci sull’Inter DISCORSI PREMATURI – Ecco le parole di Dario Canovi riguardo a Thiago Motta. L’avvocato ha parlato del modus operandi del tecnico del Bologna e delle voci che lo danno vicino all’Inter: «Il suo modo di allenare rispecchia esattamente quelle che erano le sue idee in campo. Thiago difficilmente toccava due volte il pallone. In più, quello che lo faceva assomigliare tanto a Cerezo e Falcao – altri due giocatori che ho assistito -, e lo distingueva dalla massa era il fatto che lui stava sempre vicino al compagno in difficoltà. E se lei oggi guarda le squadre che allena, difficilmente un ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) L’avvocato Darioha parlato di Thiago. Il procuratore dell’attualedel Bologna commenta l’operato del suo assistito e delle voci sull’DISCORSI PREMATURI – Ecco le parole di Darioriguardo a Thiago. L’avvocato ha parlato del modus operandi del tecnico del Bologna e delle voci che lo danno vicino all’: «Il suo modo di allenareesattamente quelle che erano le sue idee in campo. Thiago difficilmente toccava due volte il pallone. In più, quello che lo faceva assomigliare tanto a Cerezo e Falcao – altri due giocatori che ho assistito -, e lo distingueva dalla massa era il fatto che lui stava sempre vicino al compagno in difficoltà. E se lei oggi guarda le squadre che allena, difficilmente un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Canovi: «Il Motta allenatore rispecchia il calciatore! Inter? Ancora presto» - - infoitsport : Canovi garantisce: 'Il Psg? Motta pensa solo al Bologna' - smgii1908 : RT @infoitsport: Canovi: “Thiago Motta? Signora partita contro l’Inter, non è un caso. Ha convinto…” - infoitsport : Canovi: “Thiago Motta? Signora partita contro l’Inter, non è un caso. Ha convinto…” - infoitsport : TMW RADIO - A.Canovi: 'Thiago Motta? Nulla viene per caso. Ora pensa solo al Bologna' -