Cannes 2023: Ruben Östlund, regista di Triangle of Sadness, sarà il Presidente della giuria (Di martedì 28 febbraio 2023) 50 anni dopo Ingrid Bergman tocca a un altro svedese, il regista di Triangle of Sadness Ruben Östlund, ricoprire il ruolo di Presidente della giuria internazionale a Cannes 2023. Ruben Östlund, il regista candidato all'Oscar il cui ultimo film Triangle of Sadness ha vinto lo scorso anno la Palma d'Oro, tornerà al Festival di Cannes 2023 in veste di Presidente della giuria della 76esima edizione. Östlund è un habitué di Cannes, avendo vinto due volte la Palma d'Oro al festival, per ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 febbraio 2023) 50 anni dopo Ingrid Bergman tocca a un altro svedese, ildiof, ricoprire il ruolo diinternazionale a, ilcandidato all'Oscar il cui ultimo filmofha vinto lo scorso anno la Palma d'Oro, tornerà al Festival diin veste di76esima edizione.è un habitué di, avendo vinto due volte la Palma d'Oro al festival, per ...

