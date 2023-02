Cannabis: Gribaudo, 'legalizzarla? Sì, non c'è dubbio' (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Rendere legale la Cannabis? "Sì, non c'è dubbio. Se mi sono mai fatta una canna? Sì, quando ero ragazza, qualche anno fa ormai". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata Pd Chiara Gribaudo, coordinatrice nazionale dei comitati per Elly Schlein. Si ricorda il suo ultimo spinello? "Non ricordo bene, in qualche concerto o forse in qualche festival musicale". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Rendere legale la? "Sì, non c'è. Se mi sono mai fatta una canna? Sì, quando ero ragazza, qualche anno fa ormai". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata Pd Chiara, coordinatrice nazionale dei comitati per Elly Schlein. Si ricorda il suo ultimo spinello? "Non ricordo bene, in qualche concerto o forse in qualche festival musicale".

