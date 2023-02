Cani ‘pericolosi’, cosa dice la legge e come comportarsi in caso d’aggressione. I consigli dell’Oipa (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Organizzazione internazionale protezione degli animali chiede al legislatore di regolamentare la detenzione di determinati tipi di Cani che troppo spesso, anche per via delle mode del momento, vengono scelti anche da persone non in grado di gestirli correttamente. I casi di cronaca parlano sempre più spesso di aggressioni da parte di Cani genericamente definiti ‘molossi’ che, quando mordono, posso anche uccidere altri animali e ferire anche gravemente gli umani a causa della mole e della loro potenza del loro morso. È quel che è accaduto a Tivoli, in provincia di Roma, dove, come si legge nelle cronache, un pitbull è riuscito a scappare dalla sua casa seminando il panico, uccidendo un gatto e mordendo dei passanti. La vicenda si è conclusa con il ferimento del cane da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. Il ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Organizzazione internazionale protezione degli animali chiede al legislatore di regolamentare la detenzione di determinati tipi diche troppo spesso, anche per via delle mode del momento, vengono scelti anche da persone non in grado di gestirli correttamente. I casi di cronaca parlano sempre più spesso di aggressioni da parte digenericamente definiti ‘molossi’ che, quando mordono, posso anche uccidere altri animali e ferire anche gravemente gli umani a causa della mole e della loro potenza del loro morso. È quel che è accaduto a Tivoli, in provincia di Roma, dove,sinelle cronache, un pitbull è riuscito a scappare dalla sua casa seminando il panico, uccidendo un gatto e mordendo dei passanti. La vicenda si è conclusa con il ferimento del cane da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Ospitaletto, polpette avvelenate ai cani da ricerca: trappola alla Protezione civile - Cronaca - Chi sa parli e aiu… - kulturjam : La detenzione di determinati tipi di cani che troppo spesso, anche per via delle mode del momento, vengono scelti a… - Terzobinarioit : Cani pericolosi, Oipa chiede regole per i proprietari e spiega cosa fare in caso di aggressione… - infoitinterno : Cani pericolosi, Oipa chiede regole per i proprietari e spiega cosa fare in caso di aggressione • Terzo Binario News - infoitinterno : Cani 'pericolosi', cosa dice la legge e come gestirli -

Cani 'pericolosi', cosa dice la legge e come comportarsi in caso d'aggressione. I consigli dell'Oipa Come gestire un cane cosiddetto 'pericoloso' e cosa dice la legge sulla loro gestione Risponde l'Oipa, che chiarisce come anzitutto non esista un elenco lista di cani ritenuti pericolosi. " Nel 2006 ... Quali sono i cani più aggressivi Il ruolo della razza e quello del padrone Il corso formativo per i proprietari di cani pericolosi Se gli episodi di aggressione sono riconducibili a una gestione inadeguata dell'animale, o a stimoli particolari che portano il cane a reagire ... Cani pericolosi, Oipa chiede regole per i proprietari e spiega cosa fare in caso di aggressione I casi di cronaca parlano sempre più spesso di aggressioni da parte di cani genericamente definiti " molossi " che, quando mordono, posso anche uccidere altri animali e ferire anche gravemente gli umani a causa della mole e della loro potenza del loro morso. È quel che è ... Come gestire un cane cosiddetto 'pericoloso' e cosa dice la legge sulla loro gestione Risponde l'Oipa, che chiarisce come anzitutto non esista un elenco lista diritenuti. " Nel 2006 ...Il corso formativo per i proprietari diSe gli episodi di aggressione sono riconducibili a una gestione inadeguata dell'animale, o a stimoli particolari che portano il cane a reagire ...I casi di cronaca parlano sempre più spesso di aggressioni da parte digenericamente definiti " molossi " che, quando mordono, posso anche uccidere altri animali e ferire anche gravemente gli umani a causa della mole e della loro potenza del loro morso. È quel che è ...