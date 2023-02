CANALE 5 | VARIAZIONI DAYTIME | COSA VA IN ONDA NEL POMERIGGIO DELL’AMMIRAGLIA

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo ha scosso l’Italia e ha comportato un generale stravolgimento del palinsesto di5, la rete ammiraglia Mediaset. E nei prossimi giorni? Se5 si è immediatamente mobilitata per ricordare con numerosi speciali trae prime time e per dare l’ultimo saluto all’amatissimo giornalista e conduttore, ora bisogna capire come si muoverà per tornare alla sua normalità. Oggi, martedì 28 gennaio, vede unstrutturato così. Alle 13:40 le immancabili storie di Beautiful, alle 14:10 troveremo la replica della secpuntata di Buongiorno Mamma 2. Terra Amara sarà a riposo dopo un weekend di fuochi e fiamme. La parte restante delvedrà la striscia del Grande Fratello Vip alle 16:40 circa, e a seguire la soap ...

Anche nel pomeriggio del 28 febbraio Terra amara, Uomini e donne e Amici non andranno in onda: sostituiti dalla replica di Buongiorno mamma ...Le novità della programmazione Mediaset del 27 febbraio: nel pomeriggio speciale Verissimo per i funerali di Maurizio Costanzo ...