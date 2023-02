(Di martedì 28 febbraio 2023) Un’altra grande vincita è stata centrata in. A Telese Terme, in provincia di Benevento, un fortunatotore ha portato a casa 2,5 milioni dicon soli 3, dopo averto al 10enella sua versione con estrazione ogni 5 minuti. La vincita in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vincita milionaria a Telese Terme, in provincia di Benevento, dove una giocata al "10 e lotto" da tre euro ha fatto vincere due milioni e mezzo di euro. Il fortunato, o la, ha fatto la sua giocata questa mattina centrando tutti e dieci i numeri del sistema più il numero oro. La ricevitoria baciata dalla fortuna è la "Tabaccheria Centrale" in via Roma a ...ancora una voltaal 10eLotto. Come riporta Agipronews, a Napoli è stato centrato infatti un 8 Doppio Oro da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per ...

Campania fortunata, gioca 3 euro al Lotto e diventa milionario Teleclubitalia.it

Gioca 3 euro al Lotto nel Sannio e diventa milionario Agenzia ANSA

Campania, incredibile vincita al 10 e Lotto: con 2 euro intasca 2 ... Il Meridiano News

Campania fortunata al 10eLotto: a Napoli un 8 Doppio Oro da 50mila euro ilmattino.it

Superenalotto, 14 quote in Campania QUOTIDIANO NAZIONALE

Supervincita al Lotto in Campania: gioca 3 euro e vince due milioni e mezzo”. Ora è caccia al fortunato e neo milionario.StampaVincita milionaria a Telese Terme, in provincia di Benevento, dove una giocata al “10 e lotto” da tre euro ha fatto vincere due milioni e mezzo di euro. Il fortunato, o la fortunata, ha fatto la ...