Campania e Puglia siglano l’accordo di pace per l’acqua dell’Irpinia (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ stato trovato l’accordo tra la Regione Campania e Regione Puglia in materia di sistema idrico integrato e fonti di approvvigionamento. Grazie al positivo confronto tra le due Regioni in sinergia con l’Acquedotto pugliese, la Regione Campania, in uno spirito di leale collaborazione, si è impegnata ad approvare in Giunta domani e presentare al Consiglio regionale delle integrazioni alla legge regionale per chiarire che tra le infrastrutture della grande adduzione primaria di interesse regionale della Campania, non sono comprese le infrastrutture di interesse interregionale, che rimangono assoggettate alla disciplina dell’accordo di programma vigente. Questo chiarimento normativo supera in modo soddisfacente ogni dubbio e potenziale equivoco per i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ stato trovatotra la Regionee Regionein materia di sistema idrico integrato e fonti di approvvigionamento. Grazie al positivo confronto tra le due Regioni in sinergia con l’Acquedotto pugliese, la Regione, in uno spirito di leale collaborazione, si è impegnata ad approvare in Giunta domani e presentare al Consiglio regionale delle integrazioni alla legge regionale per chiarire che tra le infrastrutture della grande adduzione primaria di interesse regionale della, non sono comprese le infrastrutture di interesse interregionale, che rimangono assoggettate alla disciplina deldi programma vigente. Questo chiarimento normativo supera in modo soddisfacente ogni dubbio e potenziale equivoco per i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WFW_LLP : The loans were granted by a syndicate of Italian banks comprising @BancoBPMSpa, as agent and lead bank,… - user_tv : Il Provveditore interregionale per le Opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - gital111 : @wwwwwweewwss @EnzoBusato @MalcomJ66806952 @LePerle2 Parlano di RdC a Napoli qui e là per fare i buffoncelli ma all… - USR_Sicilia : Concorso ordinario D.D. 499/2020 e s.m.i. Decreto graduatorie Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pugli… - Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Mercoledì 01/03/2023 ?? #AllertaGialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, M… -