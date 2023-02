Campania, è ancora allerta meteo: la decisione su scuole e parchi pubblici (Di martedì 28 febbraio 2023) Il maltempo persiste ancora ed è di nuovo allerta meteo gialla su tutta la regione Campania. Sono previste, secondo quanto riporta il comune di Napoli, precipitazioni, anche a carattere temporalesco, dalle ore 18 di oggi, martedì 28 febbraio fino alle ore 14 di domani 1 marzo. Campania, è ancora allerta meteo: la decisione su scuole e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 28 febbraio 2023) Il maltempo persisteed è di nuovogialla su tutta la regione. Sono previste, secondo quanto riporta il comune di Napoli, precipitazioni, anche a carattere temporalesco, dalle ore 18 di oggi, martedì 28 febbraio fino alle ore 14 di domani 1 marzo., è: lasue L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... positanonews : #Copertina #Cronaca #allertameteo #maremosso #meteo Ancora maltempo in Campania: nuova allerta meteo per temporali,… - dscndt : @quantunque1 @smenichini @pdnetwork @ellyesse Non ancora stessa base elettorale, vedi Campania che non ha votato pe… - TgrRai : Non ha ancora un nome l'uomo trovato cadavere nella zona di Rovigliano, a Torre Annunziata. Si indaga per omicidio.… - Yogaolic : RT @ANSACampania: Qatar: legali Cozzolino, ancora atti parziali e non tradotti - Solbakkiando : @spettrocrazia <Campania e Veneto al loro posto Non ci siamo ancora -