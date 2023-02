"Camilla sarà Regina". Ma il principe Filippo non divenne Re: ecco perché (Di martedì 28 febbraio 2023) L’affetto dei cittadini britannici nei confronti della Regina consorte Camilla avrebbe motivato Buckingham Palace a prendere una decisione importante, che verrà attuata dopo l’incoronazione Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) L’affetto dei cittadini britannici nei confronti dellaconsorteavrebbe motivato Buckingham Palace a prendere una decisione importante, che verrà attuata dopo l’incoronazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : La regina Camilla ha deciso: sarà Bruce Oldfield a disegnare l'abito per l'incoronazione - infoitcultura : Camilla, in arrivo un'altra rivincita: sarà «regina», non «regina consorte» - infoitcultura : Camilla non sarà consorte, ma solo Regina: 6 maggio doppia incoronazione - infoitcultura : La rivincita di Camilla: non sarà solo Regina Consorte ma Regina - miss__crumble : @el_marrano Sarà Camilla ?? -