Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Finanza #Notizie Camfin chiude il bilancio in utile: Tronchetti e Moratti incassano: Grazie ai dividendi incassati… -

Pirelliun 2022 superando i target che si era prefissata, con ricavi a 6.615,7 milioni (+24,1%) e un ...e Marco Tronchetti Provera & C. Sempre in tema di governance la riunione del cda è ...GPIil 2022 con ricavi complessivi superiori a 355 milioni ( +8,6%). La crescita, per la ... Il quotidiano parla anche della possibilità perdi incrementare la quota, oggi intorno al 14%. ...Pirelliun 2022 superando i target che si era prefissata, con ricavi a 6.615,7 milioni (+24,1%) e un ...e Marco Tronchetti Provera & C. Sempre in tema di governance la riunione del cda è ...

Camfin: utile per 13mln in 2022, invariata call su 4,6% di Pirelli Borsa Italiana

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...