Cambio orario, quando torna l’ora legale 2023? La data per spostare le lancette (Di martedì 28 febbraio 2023) Superato il solstizio d’inverno, il 21 dicembre, che coincide con il giorno più corto dell’anno, le giornate hanno ricominciato ad allungarsi. Ma la vera differenza la vedremo da domenica 26 marzo 2023 quando tornerà l’ora legale: alle ore 2 si dovrà spostare avanti la lancetta di un’ora, alle 3. Dormiremo dunque un’ora in meno, ma si avrà più luce la sera. l’ora legale durerà fino a domenica 22 ottobre 2023, quando rientrerà in vigore l’ora solare. Cambio orario, quando torna l’ora legale? Gli apparecchi elettronici collegati a internet provvederanno in autonomia, per gli altri sarà necessario portare le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) Superato il solstizio d’inverno, il 21 dicembre, che coincide con il giorno più corto dell’anno, le giornate hanno ricominciato ad allungarsi. Ma la vera differenza la vedremo da domenica 26 marzotornerà: alle ore 2 si dovràavanti la lancetta di un’ora, alle 3. Dormiremo dunque un’ora in meno, ma si avrà più luce la sera.durerà fino a domenica 22 ottobrerientrerà in vigoresolare.? Gli apparecchi elettronici collegati a internet provvederanno in autonomia, per gli altri sarà necessario portare le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Cambio orario, quando torna l’ora legale 2023? La data per spostare le lancette - SilvanoSalviato : RT @PBargagliStoffi: ??ATTENZIONE: contrordine compagni! Cambio di orario. ?? La consueta trasmissione del giovedì andrà in onda giovedì an… - Ade_Tina89 : Niente il mio collega mai una cazzo di volta che riesca a venire a darmi il cambio in orario… - CarfaCristina : RT @PBargagliStoffi: @CarfaCristina ??ATTENZIONE: contrordine compagni! Cambio di orario. ?? La consueta trasmissione del giovedì andrà in… - PBargagliStoffi : ??ATTENZIONE: contrordine compagni! Cambio di orario. ?? La consueta trasmissione del giovedì andrà in onda giovedì… -