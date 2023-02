Calendario Mondiali sci di fondo 2023 oggi: orari 28 febbraio, programma, tv, streaming, italiane in gara (Di martedì 28 febbraio 2023) Si ricomincia, dopo un giorno di riposo, a Planica, nei Mondiali di sci di fondo. Dalle 12:30 prenderà il via la 10 km femminile a tecnica libera con partenza a intervalli, una gara particolarmente frequentata in questa fattispecie, ma con chiare favorite in chiave svedese anche se ci sono outsider di rilievo. Per l’Italia sono in tre a presentarsi al via, vale a dire Martina Di Centa, Federica Sanfilippo e Francesca Franchi. Per nessuna di loro possibilità realistiche di medaglia, per tutte chance di concludere bene (e per Franchi la rassegna iridata ha avuto anche una bella vetta). 81 le partecipanti, un numero che difficilmente si vede in Coppa del Mondo (dove, peraltro, si sono anche viste scarse frequentazioni in determinate occasioni). Sci nordico, tutte le medaglie d’oro della storia dell’Italia ai Mondiali. Da ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Si ricomincia, dopo un giorno di riposo, a Planica, neidi sci di. Dalle 12:30 prenderà il via la 10 km femminile a tecnica libera con partenza a intervalli, unaparticolarmente frequentata in questa fattispecie, ma con chiare favorite in chiave svedese anche se ci sono outsider di rilievo. Per l’Italia sono in tre a presentarsi al via, vale a dire Martina Di Centa, Federica Sanfilippo e Francesca Franchi. Per nessuna di loro possibilità realistiche di medaglia, per tutte chance di concludere bene (e per Franchi la rassegna iridata ha avuto anche una bella vetta). 81 le partecipanti, un numero che difficilmente si vede in Coppa del Mondo (dove, peraltro, si sono anche viste scarse frequentazioni in determinate occasioni). Sci nordico, tutte le medaglie d’oro della storia dell’Italia ai. Da ...

