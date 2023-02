Calciomercato Milan – Ibrahimovic | rinnovo possibile ad una condizione

(Di martedì 28 febbraio 2023) Zlatan, attaccante del, punterebbe ildel contratto per un'altra stagione. È rientrato in campo dopo 280 giorni

Nella vittoria per 1 - 0 contro il Ruh Lviv che ha regalato una storica qualificazione ai quarti di Youth League ha brillato la stella di Chaka Traorè. Giocate di classe, ...

In arrivo un’offerta concreta per il calciatore del Milan, già anticipata con alcuni sondaggi effettuati durante le scorse settimane. Parlare di calciomercato estivo ad oggi, a fine febbraio e con ...Ora che Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo dopo una lunghissima attesa, il Milan da qui a fine campionato avrà un ... erano un anno e due mesi che non riuscivo a giocare a calcio come volevo-ha ...