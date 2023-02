Calcio, Serie A 2023: miracolo Cremonese, Roma battuta 2-1 e obiettivo salvezza ancora vivo (Di martedì 28 febbraio 2023) Sembrava ormai chiusa la battaglia salvezza per la Cremonese, serviva una vera e propria impresa (e ancora ce n’è bisogno). Nel frattempo però la banda lombarda tiene aperte le sue chances: nel posticipo del martedì della 24ma giornata della Serie A di Calcio la squadra di Ballardini si impone per 2-1 sulla Roma, trovando tre punti fondamentali. Nel primo tempo pochissime le opportunità: tanto possesso pallo per i giallorossi, ma passano in vantaggio i padroni di casa: al 17? Tsadjout buca Rui Patricio con un gran tiro al volo che si insacca all’angolino. LIVE Juventus-Torino, Serie A Calcio 2023 in DIRETTA: Barrenechea parte titolare! Prova a cambiare le carte in tavola Mourinho e, dopo tanta sofferenza, gli ospiti trovano il ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Sembrava ormai chiusa la battagliaper la, serviva una vera e propria impresa (ece n’è bisogno). Nel frattempo però la banda lombarda tiene aperte le sue chances: nel posticipo del martedì della 24ma giornata dellaA dila squadra di Ballardini si impone per 2-1 sulla, trovando tre punti fondamentali. Nel primo tempo pochissime le opportunità: tanto possesso pallo per i giallorossi, ma passano in vantaggio i padroni di casa: al 17? Tsadjout buca Rui Patricio con un gran tiro al volo che si insacca all’angolino. LIVE Juventus-Torino,in DIRETTA: Barrenechea parte titolare! Prova a cambiare le carte in tavola Mourinho e, dopo tanta sofferenza, gli ospiti trovano il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Milan, il capo ultrà Marco #Pacini indagato per truffa all'Unione Europea - Gazzetta_it : Chi è Barrenechea, il ragazzo che Allegri non ha voluto prestare. E che oggi è pronto per il #derby #JuveToro - Gazzetta_it : Inchiesta Prisma: depositati gli atti integrativi #juve - twinky33 : Ecco chi comanda. Scelte irresponsabili. Non importa se il Meazza resterà sulle spalle del Comune, che non riuscirà… - sportli26181512 : #Mourinho in conferenza stampa: le parole in diretta LIVE: Commenti e dichiarazioni dopo la partita Cremonese-#Roma… -

Juventus - Torino, rimpatriata tra Barzagli e Bonucci in tribuna TORINO - A pochi minuti dall'inizio del derby, simpatico siparietto in tribuna all'Allianz Stadium. Una bella rimpatriata tra vecchi amici, con Bonucci che ha incrociato l'ex compagno di squadra e di ... Mourinho salta Roma - Juventus! Furia a Cremona La gara tra Cremonese e Roma sta regalando emozioni dentro e fuori il campo. Vantaggio iniziale dei grigiorossi con Tsadjout al 17' del primo tempo. Ma non solo quello che accade in campo sta ... Cremonese - Roma 2 - 1 Ciofani segna su rigore La Roma a Cremona cerca il successo che la porterebbe al secondo posto in classifica. La squadra di José Mourinho è pronta a sfidare il gruppo di Ballardini anche per cercare il riscatto dopo l'... TORINO - A pochi minuti dall'inizio del derby, simpatico siparietto in tribuna all'Allianz Stadium. Una bella rimpatriata tra vecchi amici, con Bonucci che ha incrociato l'ex compagno di squadra e di ...La gara tra Cremonese e Roma sta regalando emozioni dentro e fuori il campo. Vantaggio iniziale dei grigiorossi con Tsadjout al 17' del primo tempo. Ma non solo quello che accade in campo sta ...La Roma a Cremona cerca il successo che la porterebbe al secondo posto in classifica. La squadra di José Mourinho è pronta a sfidare il gruppo di Ballardini anche per cercare il riscatto dopo l'... Cremonese-Roma 2-1 Tsadjout e Ciofani per la prima vittoria in Serie A Corriere dello Sport Mourinho in conferenza stampa: le parole in diretta LIVE Clamoroso allo Zini: la Roma cade 2-1 nel posticipo della ventiquattresima giornata di serie A. Una beffa per la squadra di Mourinho che, dopo il vantaggio di Tsadjout e l'espulsione proprio del porto ... Pagina 2 | Cremonese, vittoria storica! Roma ko, Mourinho espulso Ballardini imbriglia la squadra dello Special One: apre le marcature Tsadjout nel primo tempo, Spinazzola pareggia a metà ripresa, ma nel finale decide il rigore di Ciofani ... Clamoroso allo Zini: la Roma cade 2-1 nel posticipo della ventiquattresima giornata di serie A. Una beffa per la squadra di Mourinho che, dopo il vantaggio di Tsadjout e l'espulsione proprio del porto ...Ballardini imbriglia la squadra dello Special One: apre le marcature Tsadjout nel primo tempo, Spinazzola pareggia a metà ripresa, ma nel finale decide il rigore di Ciofani ...