Calcio, Serie A 2023: la Juventus domina il derby, 4-2 al Torino all’Allianz Stadium (Di martedì 28 febbraio 2023) Quarta vittoria consecutiva in Serie A per la Juventus: nel particolare derby della Mole, come posticipo del martedì della 24ma giornata, i bianconeri all’Allianz Stadium battono per 4-2 il Torino in un match molto spettacolare. Primo tempo da quattro reti, ricco di emozioni: dopo pochi secondi capitalizzano subito gli ospiti che, sugli sviluppi di un Calcio d’angolo, siglano il vantaggio con Karamoh. Al 16? è già 1-1: palla dalla sinistra di Kostic, arriva Juan Cuadrado che con il destro insacca alle spalle di Milinkovic-Savic. Il finale è ancora una girandola di reti: Sanabria al 43? con la punta anticipa Bremer sul primo palo e trova il secondo vantaggio granata, ma arriva la risposta del capitano bianconero, Danilo, con una bella incornata da corner. Nella ripresa ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Quarta vittoria consecutiva inA per la: nel particolaredella Mole, come posticipo del martedì della 24ma giornata, i bianconeribattono per 4-2 ilin un match molto spettacolare. Primo tempo da quattro reti, ricco di emozioni: dopo pochi secondi capitalizzano subito gli ospiti che, sugli sviluppi di und’angolo, siglano il vantaggio con Karamoh. Al 16? è già 1-1: palla dalla sinistra di Kostic, arriva Juan Cuadrado che con il destro insacca alle spalle di Milinkovic-Savic. Il finale è ancora una girandola di reti: Sanabria al 43? con la punta anticipa Bremer sul primo palo e trova il secondo vantaggio granata, ma arriva la risposta del capitano bianconero, Danilo, con una bella incornata da corner. Nella ripresa ...

