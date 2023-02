(Di martedì 28 febbraio 2023) Si interrompe iltra ilAlessandroe l'attaccante del West Ham Utd e della nazionale italiana Gianluca. L'agenzia World Soccer Agency di- si legge in una ...

Si interrompe il rapporto tra il procuratore Alessandro Lucci e l'attaccante del West Ham Utd e della nazionale italiana Gianluca Scamacca. L'agenzia World Soccer Agency di Lucci - si legge in una nota - annuncia ''di avere ...

Calcio: procuratore Lucci, interrotto rapporto con Scamacca - Calcio Agenzia ANSA

Rottura tra l'agenzia di procuratori e il calciatore del West Ham: "Rapporto interrotto unilateralmente per motivi personali e professionali. Lui voleva continuare" ...In vista dell'udienza preliminare del 27 marzo la procura di Torino ha presentato un nuovo faldone contenente le audizioni più recenti, ...