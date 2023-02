Calcio: Mbappé, se vengo in Italia è solo per il Milan (Di martedì 28 febbraio 2023) Kylian Mbappé e la dichiarazione d'amore al Milan: "Se vengo in Italia è solo per il Milan". Sta facendo il giro della rete il video registrato durante la serata del Fifa The Best Award di ieri sera, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Kyliane la dichiarazione d'amore al: "Seinper il". Sta facendo il giro della rete il video registrato durante la serata del Fifa The Best Award di ieri sera, ...

