Calcio: Lazio. Frattura alla mano sinistra per Pedro (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo spagnolo si è infortunato nel match di ieri contro la Sampdoria ROMA - La Lazio ha reso noto che "Pedro Rodriguez ha riportato nel corso dell'incontro di ieri una Frattura a carico della mano ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo spagnolo si è infortunato nel match di ieri contro la Sampdoria ROMA - Laha reso noto che "Rodriguez ha riportato nel corso dell'incontro di ieri unaa carico della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antoniomag_ : ?Brutte notizie in casa #Lazio: #Pedro ha riportato una frattura alla mano sinistra. Al calciatore è stato applicat… - ansacalciosport : Lazio: frattura alla mano per Pedro. L'attaccante si è fatto male contro la Sampdoria | #ANSA - sportli26181512 : Lazio, Pedro e la sfortuna: ha rimediato un'altra frattura: Periodo decisamente nero per l'esterno spagnolo. Dopo l… - SportdelSud : ???? Brutte notizie per Maurizio Sarri in vista della sfida di venerdì contro il Napoli: frattura alla mano per un c… - LALAZIOMIA : Lazio, Pedro e la sfortuna: ha rimediato un'altra frattura -