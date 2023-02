Calcio: 'La bella stagione', il documentario sullo scudetto della Samp vince il nastro d'argento (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - L'ultimo regalo di Luca Vialli al Calcio, ai suoi amici e ai suoi tifosi era stata l'idea di realizzare 'La bella stagione', il documentario diretto da Marco Ponti dedicato alla Sampdoria che, nel 1991, vinse il suo unico e forse irripetibile scudetto. Il racconto per immagini di quello storico trionfo si è aggiudicato il nastro d'argento 'Eroi dello sport' assegnato, come ogni anno, dall'associazione che riunisce i giornalisti cinematografici, presieduta da Laura Delli Colli. A ritirare il premio è stato uno dei grandi protagonisti, Roberto Mancini: “E' un premio che ci fa molto piacere perché è un progetto in cui Luca Vialli ha creduto da sempre: è stato lui a convincerci a farlo, in molti eravamo un po' ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - L'ultimo regalo di Luca Vialli al, ai suoi amici e ai suoi tifosi era stata l'idea di realizzare 'La', ildiretto da Marco Ponti dedicato alladoria che, nel 1991, vinse il suo unico e forse irripetibile. Il racconto per immagini di quello storico trionfo si è aggiudicato ild''Eroi dello sport' assegnato, come ogni anno, dall'associazione che riunisce i giornalisti cinematografici, presieduta da Laura Delli Colli. A ritirare il premio è stato uno dei grandi protagonisti, Roberto Mancini: “E' un premio che ci fa molto piacere perché è un progetto in cui Luca Vialli ha creduto da sempre: è stato lui a conrci a farlo, in molti eravamo un po' ...

