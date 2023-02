Calcio, guai per l’ex interista Hakimi: presunte accuse di violenza sessuale (Di martedì 28 febbraio 2023) Il giocatore è in forza al PSG Dopo il caso Dani Alves, accusato di violenza sessuale, le medesime accuse vengono mosse ad Achraf Hakimi. Il marocchino, ex Inter e attuale terzino destro del PSG è sotto accusa. Nella giornata di ieri, 27 gennaio, è stata aperta una inchiesta dopo che una ragazza di 23 anni ha denunciato un abuso. Al commissariato di Nogent-sur-Marne, nella periferia di Parigi, la ragazza non ha sporto denuncia ma ha segnalato le violenze subite nella notte tra sabato e domenica, a casa del calciatore. Hakimi non era infatti impegnato con il suo club, contro il Marsiglia, a causa di un infortunio. Stando alle prime ricostruzioni non c’era nemmeno la moglie Hiba Abouk, in vacanza, con i due figli. Leggi anche: Si aggrava la posizione di Dani Alves: il calciatore dà tre versioni Il ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Il giocatore è in forza al PSG Dopo il caso Dani Alves, accusato di, le medesimevengono mosse ad Achraf. Il marocchino, ex Inter e attuale terzino destro del PSG è sotto accusa. Nella giornata di ieri, 27 gennaio, è stata aperta una inchiesta dopo che una ragazza di 23 anni ha denunciato un abuso. Al commissariato di Nogent-sur-Marne, nella periferia di Parigi, la ragazza non ha sporto denuncia ma ha segnalato le violenze subite nella notte tra sabato e domenica, a casa del calciatore.non era infatti impegnato con il suo club, contro il Marsiglia, a causa di un infortunio. Stando alle prime ricostruzioni non c’era nemmeno la moglie Hiba Abouk, in vacanza, con i due figli. Leggi anche: Si aggrava la posizione di Dani Alves: il calciatore dà tre versioni Il ...

