Calcio | Chelsea | infortunio al ginocchio per Thiago Silva e 6 settimane di stop

Londra, 28 feb. - (Adnkronos) - Il Chelsea perde Thiago Silva. Dopo le sconfitte contro Southampton e Tottenham, non c'è pace per Graham Potter, che perde anche il proprio difensore per infortunio. Secondo quanto riferito dal Chelsea in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, il 38enne brasiliano ha accusato un problema al ginocchio nel corso della gara con gli Spurs in seguito a uno scontro con Harry Kane e per questo motivo è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 15 minuti. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto hanno evidenziato un problema ai legamenti del ginocchio sinistro. Ancora non è chiaro quali siano i tempi di recupero, ma secondo quanto riporta Sky Sports il difensore brasiliano potrebbe stare fuori per sei settimane.

