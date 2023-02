Calcio a 5, tutto pronto per Italia-Macedonia del Nord: data, orario e diretta tv (Di martedì 28 febbraio 2023) L’attesa sta per finire, poi sarà tutto pronto per Italia–Macedonia del Nord di Futsal. La gara fra i nostri azzurri e i macedoni si giocherà nella cornice del PalaCatania, che verrà riempito da molti sostenitori della Nazionale allenata da mister Massimiliano Bellarte. La partita fra Italia e Macedonia, prevista per domani (mercoledì 1 marzo) alle ore 20.30, varrà per le qualificazioni al Mondiale di Futsal del 2024, competizione nella quale gli uomini di Bellarte vorranno prima accedere e poi dimostrare il loro valore. L’ingresso per chiunque vorrà vedere il match al PalaCatania sarà gratuito. Chi, invece, non potrà essere presente direttamente potrà prendere parte al match attraverso la diretta streaming sul sito della FIGC. ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) L’attesa sta per finire, poi saràperdeldi Futsal. La gara fra i nostri azzurri e i macedoni si giocherà nella cornice del PalaCatania, che verrà riempito da molti sostenitori della Nazionale allenata da mister Massimiliano Bellarte. La partita fra, prevista per domani (mercoledì 1 marzo) alle ore 20.30, varrà per le qualificazioni al Mondiale di Futsal del 2024, competizione nella quale gli uomini di Bellarte vorranno prima accedere e poi dimostrare il loro valore. L’ingresso per chiunque vorrà vedere il match al PalaCatania sarà gratuito. Chi, invece, non potrà essere presentemente potrà prendere parte al match attraverso lastreaming sul sito della FIGC. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : 3) La stagione della capolista è poi un manifesto da ricordare,a fronte di tutto quello che sta emergendo dall' in… - ZZiliani : La cosa importante di tutto quel che sta succedendo è che la gente ha capito che il calcio italiano ha il verme. Da… - acmilan : Our deepest condolences go to Ilario Castagner's loved ones. Player, coach, and gentleman. È stato l'allenatore de… - FaceCup65 : @Matt882604 @fbmaarket Matt non ce l'ho con te. Stai tranquillo,si scrive serenamente. Stiamo parlando di calcio,no… - Anto848484 : @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi Nei campi da calcio..gli allenatori che urlano, tanto non li sente nessuno?? lo stesso… -