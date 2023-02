Calcio a 5, Italia-Macedonia del Nord: gli azzurri hanno una chance da non sbagliare (Di martedì 28 febbraio 2023) Il momento della verità è arrivato. La nazionale Italiana di Calcio a 5 guidata da Massimo Bellarte affronterà domani la Macedonia del Nord in un incontro pesantissimo nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2024 di Futsal. Al PalaCatania ci sono in palio tre punti dal valore inestimabile, in un gironcino che gli azzurri comandano con 4 punti in due partite, di cui fa parte anche la Svezia (3), che domani sarà spettatrice interessata della gara. I macedoni invece di punto ne hanno raccolto solo uno fino a qui, ma è proprio quel punto a preoccupare il ct tricolore, visto che il pareggio è arrivato nel match d’andata alla Sandanski Arena di Skopje, quando l’incrocio finì sul 3-3. Bellarte l’ha fatto capire: ci sarà da stare attenti. Il pubblico della città siciliana darà certamente ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Il momento della verità è arrivato. La nazionalena dia 5 guidata da Massimo Bellarte affronterà domani ladelin un incontro pesantissimo nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2024 di Futsal. Al PalaCatania ci sono in palio tre punti dal valore inestimabile, in un gironcino che glicomandano con 4 punti in due partite, di cui fa parte anche la Svezia (3), che domani sarà spettatrice interessata della gara. I macedoni invece di punto neraccolto solo uno fino a qui, ma è proprio quel punto a preoccupare il ct tricolore, visto che il pareggio è arrivato nel match d’andata alla Sandanski Arena di Skopje, quando l’incrocio finì sul 3-3. Bellarte l’ha fatto capire: ci sarà da stare attenti. Il pubblico della città siciliana darà certamente ...

