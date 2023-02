Calabria, strage di migranti, il racconto di chi è sopravvissuto (Di martedì 28 febbraio 2023) Calabria, strage di migranti, il racconto drammatico di chi è sopravvissuto. Quattro gli scafisti responsabili del naufragio Il mare grosso e poi lo schianto su una secca hanno determinato la distruzione della barca su cui viaggiavano i migranti naufragati sulla costa di Cutro, in provincia si Crotone. A poche centinaia di metri dalla costa, gli scafisti hanno accelerato pensando di far prima, andando contro la secca. I sopravvissuti raccontano, al Corriere della Sera, il viaggio: “Siamo partiti il 23 da Izmir, in Turchia. Quei tizi li chiamavamo “i capitani”. Quando ci hanno detto che era arrivato il momento di partire siamo andati verso la barca, che si chiamava Summer Love. Ci hanno messo nella stiva, a ciascuno di noi hanno dato un ticket con un numero stampato e per tutto il ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 febbraio 2023)di, ildrammatico di chi è. Quattro gli scafisti responsabili del naufragio Il mare grosso e poi lo schianto su una secca hanno determinato la distruzione della barca su cui viaggiavano inaufragati sulla costa di Cutro, in provincia si Crotone. A poche centinaia di metri dalla costa, gli scafisti hanno accelerato pensando di far prima, andando contro la secca. I sopravvissuti raccontano, al Corriere della Sera, il viaggio: “Siamo partiti il 23 da Izmir, in Turchia. Quei tizi li chiamavamo “i capitani”. Quando ci hanno detto che era arrivato il momento di partire siamo andati verso la barca, che si chiamava Summer Love. Ci hanno messo nella stiva, a ciascuno di noi hanno dato un ticket con un numero stampato e per tutto il ...

