Cagnolina abbandonata in una gabbia a bordo strada – guardatela prendere contatto visivo con il soccorritore

Leggi su it.newsner

(Di martedì 28 febbraio 2023) Chiunque prenda un cane dovrebbe avere il cuore di aiutarlo a trovare una nuova famiglia affettuosa se non può più occuparsi di lui. Ma purtroppo non è sempre così. Quando qualcuno ha deciso di abbandonare la suaa Saint Louis, USA, l’ha lasciata tutta sola in una. Per la grande maggioranza delle persone, è decisamente impensabile abbandonare il proprio animale da qualche parte e andarsene via. Anzi, come padroni di cani, la nostra più grande paura è che possa succedere qualcosa di brutto ai nostri amici pelosi. Ma purtroppo ci sono anche coloro che non la pensano allo stesso modo. Riescono ad abbandonare i loro cani senza sapere cosa succederà loro. Leggi di più: Femmina di alano salvata dopo settimanesu un’isola trova una casa per la ...