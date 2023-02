Cagliari-Genoa (mercoledì 01 marzo 2023 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 28 febbraio 2023) Sfida di lusso tra due nobili decadute a corollario del ventisettesimo turno di serie B: da una parte il Genoa di Gilardino, dall’altra il Cagliari di Ranieri si affrontano in un crocevia importante per la stagione di entrambe. Isolani che anche sotto la guida del tecnico di Testaccio stentano a decollare: secondo pareggio esterno consecutivo sul campo di un ottimo Venezia, risultato che conferma InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 28 febbraio 2023) Sfida di lusso tra due nobili decadute a corollario del ventisettesimo turno di serie B: da una parte ildi Gilardino, dall’altra ildi Ranieri si affrontano in un crocevia importante per la stagione di entrambe. Isolani che anche sotto la guida del tecnico di Testaccio stentano a decollare: secondo pareggio esterno consecutivo sul campo di un ottimo Venezia, risultato che conferma InfoBetting: Scommesse Sportive e

