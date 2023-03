Cagliari-Genoa mercoledì 01 marzo 2023 ore 20 | 30 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Diversi rientri per Ranieri | Gilardino senza Aramu e Coda

(Di martedì 28 febbraio 2023) Sfida di lusso tra due nobili decadute a corollario del ventisettesimo turno di serie B: da una parte ildi, dall’altra ildisi affrontano in un crocevia importante per la stagione di entrambe. Isolani che anche sotto la guida del tecnico di Testaccio stentano a decollare: secondo pareggio esterno consecutivo sul campo di un ottimo Venezia, risultato che conferma InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Prosegue il turno infrasettimanale, il 27esimo, di Serie B . Dopo i tre sorprendenti anticipi, oggi il piatto grosso che prevede, tra le altre, il big match. Ranieri affronta Gilardino, due generazioni di allenatori a confronto con due delle squadre più attrezzate del campionato. Ma sono ben 7 le gare in programma : Spal - Frosinone, ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Buonasera a tutti i lettori e lettrici rossoblù di Pianetagenoa1893.net e benvenuti a, turno infrasettimanale valevole per la ventisettesima giornata del torneo di Serie B. Fischio d'inizio alle ore 20:30, arbitra Valeri. Clicca qui per accedere al nostro live match .... sempre forti del loro terzo posto e con ilnon così lontano. I lagurani dopo lo 0 - 0 contro ilcercano un successo che potrebbe dare ossigeno in chiave salvezza. Il fischio d'inizio ...

Cagliari Genoa, il punto tra recuperi ed infortunati di Gilardino Cagliari News 24

Gilardino parte con il 3-5-2. Strootman a casa per un attacco influenzale: al suo posto c’è Frendrup. In avanti Puscas-Gudmundsson ...CAGLIARI - Genoa in campo alle 20,30 in Sardegna contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Out Coda e Aramu Gilardino chiede ai suoi una prestazione di solidità contro quella che a inizio campionato era ...