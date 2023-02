Cadavere vicino ai binari, treni fermi sulla tratta Napoli-Roma (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – A causa del ritrovamento di un Cadavere non lontano dai binari la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli, via Cassino, dalle ore 13 è sospesa fra le stazioni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere. E’ quanto si apprende da fonti delle Ferrovie dello Stato. Al momento sono in corso gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – A causa del ritrovamento di unnon lontano daila circolazione ferroviarialinea, via Cassino, dalle ore 13 è sospesa fra le stazioni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere. E’ quanto si apprende da fonti delle Ferrovie dello Stato. Al momento sono in corso gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria L'articolo proviene da Anteprima24.it.

